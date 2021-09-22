Экс-депутата Тобольской думы, который сбил инспектора ДПС, приговорили к условному сроку

Сегодня в Тобольском районном суде огласили приговор Сергею Вакарину. Он признан виновным в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти.

«Экс-депутата лишили свободы сроком на 1 год и 10 месяцев. Наказание он будет отбывать условно с испытательным сроком 2 года 8 месяцев." – сообщает пресс-служба суда.

Напомним, 3 июля на дороге Тобольск-Байгора за неоднократное нарушение ПДД сотрудники ГИБДД остановили автомобиль который принадлежал Сергею Вакарину. Депутат отказывался выйти из автомобиля, а затем внезапно начал движение, наехав на сотрудника ГИБДД, пытавшегося его остановить. В результате полицейский был госпитализирован с травмой ноги и ушибами.

Позже Вакарин заявлял, что в тот день был в командировке, а за рулем находился его сын, однако следствие установило, что автомобилем управлял депутат.

Позже, в связи с возбуждением уголовного дела Вакарина исключили из партии «Единая Россия». А губернатор Тюменской области Александр Моор обратился через соцсети к Сергею Вакарину, с призывом уйти в отставку. После этого Сергей Вакарин написал заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий.

Тобольск, Александр Непомнящий

Тобольск. Другие новости 22.09.21

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