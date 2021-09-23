ЧП в Тюмени – с 12 этажа выпала девочка-подросток. Как сообщают очевидцы, трагедия произошла накануне около полудня, на улице Широтной. Приехавшие на вызов медики спасти ребенка не смогли и констатировали смерть. По данному факту проводится проверка. Как сообщила агентству «Тюменская линия» инспектор контрольно-следственного отдела следственного управления СК РФ по Тюменской области Мария Арнгольд, проводится проверка, выясняются все обстоятельства трагедии.

По предварительным данным, девочка выпала с общего балкона многоэтажки.

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 23.09.21

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