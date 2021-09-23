С начала пандемии в Тюменской области заболело более 60 тысяч человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 23 сентября 2021 года увеличилось на 226, 7 из зараженных – дети, сообщает региональный оперштаб. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 заболели 60 135 тюменцев. За сутки от коронавируса скончалось 11 человек.

За тоже время выздоровели 153 человека, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечились 52 547 жителей Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 45 023 человека. Из общего количества заболевших, 27 жителям региона необходима поддержка аппаратов ИВЛ. 260 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

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