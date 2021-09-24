Пьяный водитель «УАЗа» спровоцировал смертельное ДТП под Ярково Тюменской области

Смертельное ДТП произошло накануне в Ярковском районе. Его спровоцировал пьяный водитель УАЗа. На 89-м километре автодороги Ялуторовск-Ярково в Ярковском районе Тюменской области водитель отечественного автомобиля поворачивал и не пропустил автомобиль «Рено Логан». В результате последовавшего столкновения 63-летняя пассажирка «Рено», жительница села Перевалово Тюменского района, погибла.

47-летний водитель автомобиля «УАЗ» был пьян, показания алкотестера составили 0,93 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Ярковский район, Александр Непомнящий

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