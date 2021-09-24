В Тюмени охранник ЧОПа применил силу к школьнице – идет проверка

В Тюмени СКР проверяет информацию о конфликте с применением силы с участием сотрудника ЧОПа и школьницы. В ряде СМИ появились данные о том, что во дворе одной из школ случился конфликт охранника и подростков на почве курения в неположенном месте. В ходе него, якобы, сотрудник применил силу к одной из школьниц, схватил ее за горло и повалил на землю.

«Следователи СК России в ходе доследственной проверки тщательно проверят доводы, изложенные в информации СМИ. Проводятся опросы участников конфликта, опрашивается руководство школы, выполняются иные проверочные мероприятия.

Кроме того, при установлении нарушений будет дана оценка эффективности ведомственного контроля со стороны должностных лиц образовательного учреждения.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщает пресс-служба СУ СКР РФ по Тюменской области.

Тюмень, Елена Васильева

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