Пьяная тюменка в полиции оболгала знакомого, сообщив от изнасиловании

Тюменка пойдет под суд из-за ложного доноса. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР РФ по Тюменской области,

Вечером 19 июля 2021 года женщина находясь в помещении дежурной части отдела полиции № 8 УМВД России по Тюмени в состоянии алкогольного опьянения сообщила дежурному, что ее изнасиловал знакомый. Тюменку предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, а потом повели проверку сообщения. Было установлено, что сообщенные обвиняемой сведения не соответствуют действительности, в связи с чем в отношении нее и было возбуждено уголовное дело. Сейчас оно направляется в суд для рассмотрения по существу.

На заведомо ложный донос обвиняемой грозит наказание в виде штрафа. Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до двух лет.

Тюмень, Елена Васильева

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