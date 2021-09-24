Мотоциклист насмерть сбил женщину в Тюмени

В Тюмени в районе от ТЦ «Колумб» в ДТП погибла женщина-пешеход.

Как рассказали «Новому Дню» в областной Госавтоинспекции, мотоцикл Honda сбил 49-летнюю женщину вечером. Она скончалась на месте. По предварительным данным, женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал.

26-летний мотоциклист также пострадал – он госпитализирован с тяжелыми травмами, несмотря на то, что был в мотошлеме и экипировке. В ГИБДД также уточнили, что прав на вождение мотоцикла у молодого человека не было.

Тюмень, Александр Непомнящий

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