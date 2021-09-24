В Тюменской области за сутки ещё 228 человек заразились ковидом

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 24 сентября 2021 года увеличилось на 228, 19 из зараженных – дети, сообщает региональный оперштаб. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 заболело 60 363 тюменца. За сутки от коронавируса скончалось 9 человек.

За тоже время выздоровело 157 человек, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечилось 52 704 жителя Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 44 089 человек. Из общего количества заболевших, 20 жителям региона необходима поддержка аппаратов ИВЛ. 260 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

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