В Тюмени в аквапарке умерла посетительница

В Тюмени началась доследственная проверка обстоятельств гибели одной из посетительниц аквапарка. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР РФ по Тюменской области, трагический инцидент случился накануне. 27 сентября около 14 часов в аквапарке «ЛетоЛето» потеряла сознание женщина, ей тут же была оказана первая помощь, вызвана скорая, но, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, потерпевшая скончалась.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области организована доследственная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшей трагедии. Назначен необходимый комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления точной причины смерти», – отметили в пресс-службе СУ СКР РФ по Тюменской области.

Сотрудники администрации аквапарка, а также очевидцы случившегося опрошены следователями. Проведены осмотры видеозаписей с камер наблюдения, изъята вся необходимая документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тюмень, Едена Васильева

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