В Тюменской области COVID-19 за сутки выявлен у 233 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 28 сентября 2021 года увеличилось на 233, 9 из зараженных – дети, сообщает региональный оперштаб. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 заболели 61 286 тюменцев. За сутки от коронавируса скончалось 9 человек.

За тоже время выздоровели 168 человек, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечились 53 365 жителей Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 33 480 человек. Из общего количества заболевших 20 жителям региона необходима поддержка аппаратов ИВЛ. 260 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

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