Мэры трех столиц регионов «тюменской матрешки» попали в топ-10 «Национального рейтинга мэров»

Мэры столиц регионов «Тюменской матрешки» попали в Топ-10 «Национального рейтинга мэров». Исследование проводилось Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ. В ходе исследований оценивалась деятельность 88 кандидатов. Это не только мэры столиц регионов России, но и градоначальники крупных финансово-экономических центров.

Возглавил список мэр Москвы Сергей Собянин. Стоит напомнить, что в прошлом он также возглавлял и Тюмень. Второе место в рейтинге отошло Руслану Кухаруку, действующему мэру Тюмени. Максим Ряшин, глава администрации Ханты-Мансийска, расположился на 4 строчке. А Алексей Титовский – мэр Салехарда – на 7-ой.

«Исследование проводилось с августа по сентябрь, в виде заочного анкетирования. Помимо этого проводились заочные и очные опросы представителей экспертного сообщества. Анкеты, рассылаемые экспертам, не только давали им возможность формально оценить работу того или иного мэра, но и предлагали обосновывать свои выводы. Подобные обоснования позволяют выявить причины успеха или неудачи муниципальных руководителей в глазах экспертов», – говорится в пояснительной записке авторов рейтинга.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 29.09.21

Витамин А может вернуть утраченное или искаженное коронавирусом обоняние. / Курение помогает от ковида. / На трассе Екатеринбург – Тюмень перекроют движение на несколько дней. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»