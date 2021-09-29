Практически каждый третий таксист в Тюмени нарушает ПДД. Такой вывод сделали сотрдуники ГИБДД области, проводившие накануне тематический рейд. Как сообщает «Тюменская линия», было проверено более 350 автомобилей. В ходе рейда выяснилось, что, к примеру, 25-летний водитель такси, остановленный инспекторами специализированного взвода ДПС в Тюмени на улице Лунева, отказался от освидетельствования на алкоголь и наркотики. Он предъявил национальное водительское удостоверение одного из сопредельных государств. Автомобиль Hyundai Solaris, на котором ехал таксист, принадлежит одной из тюменских организаций. В объяснительной водитель написал, что проходить освидетельствования у него нет времени, он опаздывает.

В 24 автомобилях такси находилось газобаллонное оборудование, не зарегистрированное в ГИБДД. Четыре автомобиля были тонированы не по ГОСТу, два водителя выехали на встречную полосу. Еще двое перевозили детей без удерживающих устройств, четверо нарушили правила проезда перекрестков, у восьми таксистов не было полиса ОСАГО.

Сотрудники ГИБДД в Тюменской области продолжат контроль за пассажирскими перевозками такси.

Тюмень, Елена Васильева

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