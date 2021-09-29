В Тюменской области COVID-19 за сутки выявлен у 235 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 29 сентября 2021 года увеличилось на 235 человек. Как сообщает региональный оперативный штб, 35 из зараженных – дети. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 в Тюменской области ковид был выявлен у 61 521 человек. За сутки статистику летальности от ковида в Тюменской области пополнили еще 7 человек.

При этом, под наблюдением медиков находится 31 056 человек, которые в последние недели получили диагноз коронавирусная инфекция нового типа. Из общего количества заболевших 26 жителям региона необходима поддержка аппаратов ИВЛ. 260 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 29.09.21

Каждый третий таксист в Тюмени нарушает ПДД. / На трассе Тюмень – Омск в скором времени ограничат движение. / Мэры трех столиц регионов «тюменской матрешки» попали в топ-10 «Национального рейтинга мэров». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»