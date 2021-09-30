В Заводоуковске пенсионер умер после ДТП

В Тюмени скончался 67-летний мужчина, которого сбили на улице Шоссейной в Заводоуковске ночью 30 сентября, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

«Автомобиль Skoda Rapid сбил пенсионера в 0 часов 30 минут. Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травмами, вскоре он скончался», – рассказали в ГИБДД.

Пешеход проживал неподалеку, на этой же улице. По предварительным данным, освещение на этом участке улицы в момент аварии было выключено. Световозвращающих элементов на одежде пешехода не было. 48-летний водитель иномарки был трезв. Обстоятельства ДТП выясняются.

Заводоуковск, Александр Непомнящий

Заводоуковск. Другие новости 29.09.21

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