В Тюменской области COVID-19 за сутки выявлен у 238 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 30 сентября 2021 года увеличилось на 238, 36 из зараженных – дети, сообщает региональный оперштаб. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 заболели 61 759 тюменцев. За сутки от коронавируса скончалось 5 человек.

За тоже время выздоровели 174 человек, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечились 53 710 жителей Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 29 267 человек. Из общего количества заболевших, 24 жителям региона необходима поддержка аппаратов ИВЛ. 260 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 30.09.21

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