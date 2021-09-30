«Вышел из Бентли Континенталь, стал вести себя агрессивно» – тюменца арестовали на две недели за скандал с полицией

Сорокалетный житель Тюмени получил две недели административного ареста за скандал с ГИБДД и попытку скрыться.

Как сообщает пресс-служба Тюменского облсуда, 9 сентября Андрей В. на своем Бентли Continental ехал по улице Щорса в Тюмени. Его остановили сотрудники ДПС для поверки документов. Выйдя из машины, он был очень недоволен, вёл себя агрессивно, стал хвататься за форменную одежду полицейского, толкать его, а потом и вовсе попытался скрыться.

В судебном заседании правонарушитель виновным себя признал частично, пояснил, что он действительно пытался сбежать, но за форменную одежду сотрудников полиции не хватал и не толкал их.

Виновность мужчины была подтверждена материалами дела об административном правонарушении.

«С учетом содеянного, личности, обстоятельств совершения административного правонарушения, суд назначил гражданину наказание – административный арест, сроком на 14 суток», – пояснили в пресс-службе областного суда.

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 30.09.21

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