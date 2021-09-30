В ДТП под Тюменью погибли двое: женщина и подросток

Смертельное ДТП случилось сегодня на 306-м километре федеральной автодороги Екатеринбург – Тюмень в Тюменском районе. По данным Госавтоинспекции, автомобиль «Субару» создал помеху для движения автомобилю «Сан-Йонг», в котором ехала семья из Тюмени с ребенком подросткового возраста.

В результате автомобиль «Сан-Йонг»столкнулся с «Субару», затем его отбросило в кювет. Машина перевернулась несколько раз.

водителя «Сан-Йонг», 34-летнюю женщину – выбросило из автомобиля. Она и ее 14-летний сын были доставлены в больницу с тяжелыми повреждениями и вскоре скончались. Отец, предварительно, не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются.

Тюмень, Александр Непомнящий

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