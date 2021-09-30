Обновлено: в Тюмени горит жилой дом, огнем охвачена крыша здания (ФОТО)

В Тюмени говорит многоэтажный дом недалеко от перекрестка Широтная – Народная.

Огнем охвачена крыша здания. На месте работают спасатели.

По данным Тюменского МЧС, горит жилой дом по адресу Народная, 10, ведутся работы по тушению пожара. Из огня спасли 12 человек. Эвакуирован 51 житель дома. По данным ведомства горит кровля – фактически, огонь распространился по всей ее площади.

После тушения пожара огнеборцам предстоит выяснить его причины.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 30.09.21

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