Прокуратура проведет проверку из-за крупного пожара в многоэтажке в Тюмени

Тюменская прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности, а также строительных норм и правил при ведении работ. По предварительным данным, в доме на улице Народной в Тюмени, где 30 сентября произошел пожар, проводились работы по ремонту кровли. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

«Будут установлены все обстоятельства произошедшего. При наличии оснований принят весь комплекс мер прокурорского реагирования», – рассказали в ведомстве.

Пожар произошел днем 30 сентября. Загорелась кровля десятиэтажного дома. По уточненной информации, площадь пожара составила 400 кв. метров. «Спасено 30 человек, в том числе четыре ребенка. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет», – сообщили в МЧС.

Тюмень, Александр Непомнящий

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