В Югре создадут пять полигонов для мусора емкостью в 590 тысяч тонн в год

В ХМАО-Югре создадут пять комплексных муниципальных полигонов для ТКО. Об этом рассказал замгубернатора округа Алексей Заболзаев, выступая в Москве в рамках презентационной сессии «Новые механизмы поддержки от ППК РЭО: на что могут рассчитывать региональные концессии в сфере ТКО?».

«Мы запустили создание комплексной системы обращения с ТКО. В автономном округе запланировано создание пяти комплексных межмуниципальных полигонов – это Нижневартовск, Нефтеюганск, Нягань, Ханты-Мансийск и Сургут, общая мощность 590 тысяч тонн в год», – цитирует чиновника портал «Открытый регион – Югра».

В августе 2021 года между ППК РЭО и КПО «Югра» – концессионером, осуществляющим создание комплексного межмуниципального полигона ТКО для города Нягани, поселений Октябрьского района – заключено соглашение, предусматривающее получение финансовой поддержки на создание мощностей по переработке отходов в размере 170 млн рублей в форме 10-ти летнего облигационного займа со ставкой купона в 3%, ещё 163 млн рублей выделит правительство автономного округа в форме капитального гранта.

«Комплекс в Нягани стал первым инвестпроектом в регионе, в финансировании которого участвует ППК РЭО. Кроме того, несколько дней назад в Югре подписано самое капиталоемкое концессионное соглашение в отношении комплексного межмуниципального полигона ТКО в Сургутском районе. Объем инвестиций составит 4,3 млрд рублей», – добавил Алексей Забозлаев.

По его словам, с учетом строительного сезона, возведение объекта начнется на будущий год. Проект пройдет государственную экспертизу, так что жители могут быть уверены: ни сам полигон, ни сортировочный комплекс, ни объект для переработки отходов никакой опасности не представляют, все экологические требования будут соблюдены. Сейчас рассматриваем еще одно предложение из Югры, думаю, там тоже заключим концессию. Всего за этот год у нас по России реализуется больше десятка проектов общим объемом инвестиций свыше 25 млрд рублей. Из них 6 млрд предоставлены ППК РЭО на льготных условиях, – отметил советник генерального директора Российского экологического оператора Павел Бесшапов.

На создаваемых объектах планируется разместить мощности по мусоросортировке, утилизации, обезвреживанию и размещению ТКО, а также специализированные площадки для переработчиков отходов.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 01.10.21

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