В Тюменской области COVID-19 за сутки выявлен у 239 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 1 октября 2021 года увеличилось на 239, 23 из зараженных – дети, сообщает региональный оперштаб. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 заболели 61 998 тюменцев. За сутки от коронавируса скончалось 7 человек.

За тоже время выздоровели 178 человек, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечились 53 888 жителей Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 27 560 человек. Из общего количества заболевших, 25 жителям региона необходима поддержка аппаратов ИВЛ. 260 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

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