Преподаватель физики из Тюмени вышла в финал конкурса «Учитель года – 2021»

Учитель физики из тюменской гимназии №16 Екатерина Костылева вошла в пятерку финалистов конкурса «Учитель года – 2021», сообщает региональный оперштаб.

Итоги подвели накануне в Ростове-на-Дону. В оглашенную ректором МГУ и главой Большого жюри конкурса, Виктором Садовничим пятерку также вошли учитель истории из Хабаровска Дмитрий Морозов, учитель русского языка и литературы из Ставрополя Анастасия Шрамко, учитель английского языка из Казани Мария Голованова, учитель физики из Москвы Артем Барат.

Завершающее испытание пройдет сегодня, 4 октября в Москве. Имя абсолютного победителя будет объявлено 10 октября в Государственном Кремлевском Дворце.

Тюмень, Александр Непомнящий

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