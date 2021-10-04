«Мама, я сбил человека, нужны деньги»: в Тюмени будут судить телефонных мошенников

Прокуратура направила в суд обвинительное заключение для 4 жителей города Коркино Челябинской области. Их обвиняют в мошенничестве. Известно что они родственники. Старший, привлек к преступному бизнесу троих племянников.

Мошенники, звонили пожилым людям ночью, на стационарные телефоны. Сценарий разговора был везде один. Один из злоумышленников представлялся сыном или внуком. Затем сообщал о смертельном ДТП, виновником которого он стал. Ну и предлагалось решить «проблему», с помощью взятки сотрудникам полиции.

«Если потерпевшие соглашались, мошенники, не прекращая телефонный разговор и не давая им возможности связаться с родными для прояснения ситуации, организовывали прибытие за деньгами водителя такси либо курьера. Неосведомленные о действиях злоумышленников они получали денежные средства и переводили мошенникам», – рассказали в ведомстве.

Всего злоумышленникам удалось обмануть доверчивых пенсионеров на 3 млн рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий мошенники в декабре 2020 года были задержаны в г. Омске и по решению суда заключены под стражу. Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

Тюмень, Александр Непомнящий

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