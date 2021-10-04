Еще один очаг птичьего гриппа в Тюменской области закрыт на карантин

В Тюменской области установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц на территории села Верхний Ингал, деревни Онуфриево Исетского района

Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор 4 октября 2021 года.

Сейчас в Тюменской области зоной наблюдения являются территории населенных пунктов: сёла Минино, Красногорское, Верхнебешкиль, Архангельское, Рассвет, Слобода-Бешкиль и деревня Лога Исетского района, а также сёла Ингалинское, Липиха и деревни Нифаки, Лыково Упоровского района Тюменской области.

Как сообщает оперштаб Тюменской области, – «Карантин устанавливается до принятия решения о его отмене через 21 календарный день после убоя последней домашней птицы."

Тюмень, Александр Непомнящий

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