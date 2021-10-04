Каждой корове по 10 тысяч: в связи с засушливым летом фермерам выделят компенсации

Фермерские животноводческие хозяйства в Тюменской области получат компенсацию из регионального бюджета. Об этом в соцсетях рассказал губернатор области Александр Моор.

«Сельхозпредприятиям будет выделяться по 10 тысяч рублей на одну корову. Общий объем поддержки превысит 550 млн рублей." – говорится в сообщении.

Причина – засушливое лето, в течении которого фермеры не смогли подготовится к зиме. Пострадала, в первую очередь, кормовая база. Именно на ее восполнение и планируется выделить субсидии.

«Надеюсь, эта мера господдержки поможет нашим сельхозпроизводителям без серьезных потерь преодолеть последствия засушливого лета и сохранить высокие темпы развития мясного и молочного животноводства», – прокомментировал Александр Моор.

Тюмень, Александр Непомнящий

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