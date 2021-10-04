В Тюменской области COVID-19 за сутки выявлен у 245 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 4 октября 2021 года увеличилось на 245, 27 из зараженных – дети, сообщает региональный оперштаб. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 заболели 62 730 тюменцев. За сутки от коронавируса скончалось 2 человека.

За это же время выздоровели 182 человека, с начала пандемии от коронавируса, по данным оперштаба, излечились 54 429 жителей Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 23 188 человек, которые перенесли ковид в последние недели. Из общего количества заболевших 30 жителям региона необходима поддержка аппаратов ИВЛ. 260 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

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