Учитель физики из Тюмени стала Учителем года

В Москве объявили имя победителя Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021». Им стала Екатерина Костылева, учитель физики гимназии № 16 г. Тюмени.

Награждение пройдет в Государственном Кремлёвском дворце 10 октября. Екатерина Костылева получит главный приз конкурса – Большого хрустального пеликана – и станет советником министра просвещения на общественных началах.

Напомним, в этом году основная часть конкурса прошла в Ростове-На-Дону. В финал прошли пятеро участников, в том числе и Екатерина Костылева из Тюмени. Накануне она участвовала в финальном испытании в Москве.

Тюмень, Александр Непомнящий

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