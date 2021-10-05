В Тюменской области COVID-19 за сутки выявлен у 248 человек

Общее количество заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 5 октября 2021 года увеличилось на 248, 16 из зараженных – дети, сообщает региональный оперштаб. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 в области заболели 62 978 человек. За сутки от коронавируса скончались еще 4 человека.

За тоже время выздоровели 182 человека, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечились 54 611 жителей Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 21 867 человек, которые перенесли ковид в последние недели. Из общего количества заболевших 30 жителям региона необходима поддержка аппаратов ИВЛ. 260 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 05.10.21

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