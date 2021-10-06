В Тюменской области COVID-19 за сутки выявлен у 253 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 6 октября 2021 года увеличилось на 253, 30 из зараженных – дети, сообщает региональный оперштаб. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 заболел 63 231 тюменец. За сутки от коронавируса скончались 6 человек.

За тоже время выздоровели 185 человек, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечились 54 796 жителей Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 20 574 человека. Из общего количества заболевших, 34 жителям региона необходима поддержка аппаратов ИВЛ. 260 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

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