В Тюмени завершился суд над мужчиной, который через балкон ворвался на полуночный девичник

В Тюмени прошло судебное заседание по делу о дебошире, который оплеухами пытался разогнать позднюю вечеринку. Напомним, летом, 23 июля около полуночи мужчина влез в квартиру к соседке через балкон в ЖК «Апрель». Он стал ругаться с девушкам из-за вечеринки которую они устроили. По его версии, она была слишком шумная.

В итоге конфликт вылился в небольшую потасовку. История позднее получила широкое распространение в соцсетях Тюмени, из-за видео которое сняла на телефон одна из девушек.

Судья, который рассматривал дело признал мужчину виновным в нанесении побоев, это административное правонарушение. Согласно судебному решению мужчина должен выплатить штраф размером в 5 тысяч рублей.

Между тем, мужчина с таким решением не согласился и подал апелляцию. Он утверждает, что не бил девушек , а только отталкивал. Повторное рассмотрение назначено на 14 октября.

Тюмень, Александр Непомнящий

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