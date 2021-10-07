В Тюмени сегодня проходит первое после выборов заседание областной Думы

Тюменская областная дума сегодня проводит первое заседание после выборов. Мероприятие проходит в очном формате. Присутствуют губернатор Тюменской области Александр Моор, главный федеральный инспектор в Тюменской области Дмитрий Кузьменко, исполняющий обязанности руководителя прокуратуры Тюменской области Руфат Биктимеров, глава Тюмени Руслан Кухарук.

На повестке дня – 22 вопроса. Председатель регионального избиркома Игорь Халин выступит с докладом о результатах выборов депутатов Тюменской облдумы, парламентарии принесут присягу, будут решены организационные вопросы – избраны председатель думы, его заместители, сформированы постоянные комитеты.

Тюмень, Александр Непомнящий

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