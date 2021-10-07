Суд в Тюмени продлил пребывание в СИЗО для обвиняемого в убийстве Насти М.

Обвиняемый в убийстве Насти М. 40-летний Виталий Бережной будет находиться в СИЗО по 1 декабря 2021 года включительно. Сегодня, 7 октября, меру пресечения продлил Тюменский районный суд.

Обвинение в убийстве девочки уроженцу Сургута предъявлено 26 августа. Следственная бригада провела масштабные обыски в квартире подозреваемого и нашла ряд вещественных доказательств, косвенно подтверждающих причастность Бережного к убийству ребенка.

Подозреваемый сознался в преступлении. Ранее сообщалось, что судебное следствие по этому уголовному делу будет проходить в закрытом режиме.

Как уже сообщал «Новый День», убийцу Насти М. нашли по картонной коробке, в которой обнаружили тело девочки.

Тюмень, Александр Непомнящий

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