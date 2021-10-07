В Тюменской области на трассе насмерть сбит пешеход

Мужчина в возрасте 30-35 лет погиб в результате аварии на 43-м км трассы Тюмень – Омск вечером 6 августа. Его личность устанавливается, сообщает агентство «Тюменская линия».

Авария произошла в 21 час 40 минут в Ялуторовском районе.

«Автомобиль Ford Transit сбил пешехода. Мужчина был одет во все темное. Водитель 1985 года рождения, житель села Червишевское, не пострадал», – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

По предварительной информации, пешеход шел по проезжей части.

Тюмень, Елена Васильева

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