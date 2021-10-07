В Тюменской области COVID-19 за сутки выявлен у 257 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 7 октября 2021 года увеличилось на 257, 35 из зараженных – дети, сообщает региональный оперштаб. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 заболели 63 488 тюменцев. За сутки от коронавируса скончались 6 человек.

За тоже время выздоровели 189 человек, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечились 54 985 жителей Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 19 650 человека. Из общего количества заболевших, 34 жителям региона необходима поддержка аппаратов ИВЛ. 260 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

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