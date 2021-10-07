Пранкера, который имитировал ограбление бабушки, арестовали на 14 суток

В Ленинском суде Тюмени прошло судебное слушание по делу 19-летнего Николая Дубровина. Ранее на него был составлен протокол о мелком хулиганстве.

Несколькими днями ранее соцсети Тюмени облетело видео, на котором молодые люди якобы грабят пожилую женщину. Впоследствии оказалось, что это переодетый персонаж. По словам самих троих пранкеров, они решили «посмотреть на реакцию тюменцев».

В видео двое молодых людей подъезжали к «жертве» на скутере и вырывали у нее из рук сумку. Таких «пранков» было записано несколько – в кадр попали несколько улиц областной столицы. В одном случае дело едва не дошло до драки – один из горожан, увидевший розгрыш, принял его за реальное преступление и вступился за лже-бабушку. После этого в дело вмешалась полиция.

Сегодняшним решением суда Тюмени Николаю Дубровина за мелкое хулиганство назначено 14 суток административного ареста. Пранкер вин признал и утвердительно ответил на вопросу судьи, расценивает ли он свих действия как хулиганство.

Второго пранкера – 21-летнего Николая Дюкова – арестовали на 13 суток. И самому старшему пранкеру, и к слову – организатору всего «розыгрыша» – 23-летнему Сергею Дворянских суд назначил также 13 суток административного ареста

Тюмень, Александр Непомнящий

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