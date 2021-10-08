Адам из Ишима забил жену поленом до смерти

В Ишимском районном суде вынесен приговор убийце. Сообщается, что вечером 25 августа 2020 года в одном из домов села Новолокти Ишимского района, пьяный мужчина во время ссоры несколько раз ударил товарища поленом по голове. Но перед этим, более серьезно пострадала сожительница подсудимого, ее он избил тем же поленом до смерти.

При этом, подсудимый, которого зовут Адам, за собой признал вину только в части причинения легкого вреда здоровью, в отношении собутыльника. По поводу убийства у него была своя версия. Адам утверждал, что в нем виновен его собутыльник. Якобы, после выпитого тот не мог держаться на ногах, и, пытаясь встать, дважды падал на женщину, в конце концов, раздавив ее.

Подсудимый также утверждал, что сотрудники полиции оказали на него давление и из-за этого он себя оговорил. Точку в деле поставила экспертиза: cмерть потерпевшей наступила в результате «ударных воздействий предмета с ограниченной травмирующей поверхностью».

В итоге суд приговорил убийцу к колонии строгого режима на 9 лет и 11 месяцев. Впрочем, Адам решил с приговором не соглашаться и подал апелляцию. Она рассматривалась в Тюменском областном суде. Он оставил жалобу без удовлетворения, а приговор Ишимского районного суда без изменения.

Ишим (Новый День, Александр Непомнящий) – В Ишимском районном суде вынесен приговор убийце. Сообщается, что вечером 25 августа 2020 года в одном из домов села Новолокти Ишимского района, пьяный мужчина во время ссоры несколько раз ударил товарища поленом по голове. Но перед этим, более серьезно пострадала сожительница подсудимого, ее он избил тем же поленом до смерти.

При этом, подсудимый, которого зовут Адам, за собой признал вину только в части причинения легкого вреда здоровью, в отношении собутыльника. По поводу убийства у него была своя версия. Адам утверждал, что в нем виновен его собутыльник. Якобы, после выпитого тот не мог держаться на ногах, и, пытаясь встать, дважды падал на женщину, в конце концов, раздавив ее.

Подсудимый также утверждал, что сотрудники полиции оказали на него давление и из-за этого он себя оговорил. Точку в деле поставила экспертиза: cмерть потерпевшей наступила в результате «ударных воздействий предмета с ограниченной травмирующей поверхностью».

В итоге суд приговорил убийцу к колонии строгого режима на 9 лет и 11 месяцев. Впрочем, Адам решил с приговором не соглашаться и подал апелляцию. Она рассматривалась в Тюменском областном суде. Он оставил жалобу без удовлетворения, а приговор Ишимского районного суда без изменения.

Ишим, Александр Непомнящий

Ишим. Другие новости 07.10.21

Пранкера, который имитировал ограбление бабушки, арестовали на 14 суток. / В Тюменской области COVID-19 за сутки выявлен у 257 человек. / В Тюменской области на трассе насмерть сбит пешеход. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»