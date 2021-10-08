В Тюменской области за сутки задержали сразу четырех браконьеров, которые охотились на косуль

Трех браконьеров задержали за незаконную добычу косули в Сорокинском районе. Как сообщает госохотдепартамент Тюменской области, нарушителей заметили недалеко от села Знаменщиково.

Водитель автомобиля УАЗ проигнорировал требование госинспекторов остановиться. Убегая от преследования, пассажиры избавлялись от улик, выбрасывая через верхний люк мешки с мясом самцов косули, лампы-фары и незарегистрированное оружие. Позже задержанные дали признательные показания, возбуждено уголовное дело за незаконную охоту.

Еще один любитель нелегальной охоты был задержан в Бердюжском районе. На проселочной дороге была остановлена «Нива», в ней были обнаружены две туши незаконно добытых самок косули, охотничье огнестрельное оружие и патроны. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты с причинением крупного ущерба.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 08.10.21

Минэконом РФ ожидает снижение непродовольственной инфляции в следующем году. / Адам из Ишима забил жену поленом до смерти. / Пранкера, который имитировал ограбление бабушки, арестовали на 14 суток. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»