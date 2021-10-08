В Тюменской области COVID-19 за сутки выявлен у 260 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 7 октября 2021 года увеличилось на 260, 35 из зараженных – дети, сообщает региональный оперштаб. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 заболели 63 748 тюменцев. За сутки от коронавируса скончались 13 человек.

За тоже время выздоровели 192 человека, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечились 55 177 жителей Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 18 363 человека, перенесших ковид в последние недели. Из общего количества заболевших, 33 жителям региона необходима поддержка аппаратов ИВЛ. 260 человек находится на перевахтовке.

Сегодня региональный оперштаб сообщил, что более 78% от общего числа заболевших, за последнюю неделю пришлись на Тюмень. На втором месте по числу заболевших – Тюменский район, где зафиксировали 8% случаев. На третьем месте Ялуторовск – 3%.

Тюмень, Александр Непомнящий

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