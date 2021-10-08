Тюменец взял у знакомого в аренду экскаватор и трактор, чтобы продать и сдать в металлолом

Прокуратура Тюменского района направила в суд дело о крупном мошенничестве. В нем обвиняют 43-летнего жителя Тюмени.

По данным ведомства, тюменец убедил знакомого сдать ему в экскаватор Hitachi и трактор. Следующим шагом стала продажа экскаватора, а трактор отправился в пункт приема лома металла. В итоге владелец техники получил ущерб, который оценен почти в 4 миллиона рублей.

Материалы уголовного дела направлены в Тюменский районный суд. Санкция по статье «мошенничество в особо крупном размере» предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Тюмень, Александр Непомнящий

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