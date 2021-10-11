В Тобольске в квартире нашли трупы молодого мужчины и его беременной подруги

В Тобольске следователи расследуют обстоятельства гибели 21-летнего молодого мужчины и 18-летней беременной. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР РФ по Тюменской области, 10 октября 2021 года около 13 часов 45 минут в квартире одного из домов по улице Знаменского в городе Тобольске обнаружены тела молодых людей без внешних признаков насильственной смерти. Полицию на место вызвали родители погибшей, с которыми молодые люди проживали.

Причина гибели молодых людей пока не известна, ведется опрос свидетелей, назначена судмедэкспертиза.

Тобольск, Елена Васильева

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