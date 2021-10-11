В Тюменской области COVID-19 за сутки выявлен у 269 человек

В Тюменской области за минувшие сутки еще на 269 человек выросла статистика заболеваемости ковидом. В числе новых заболевших 33 – дети, сообщает региональный оперштаб. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 заболели 64 547 тюменцев. Пополнилась за сутки и статистика летальности от последствий корона вируса – скончались еще 10 человек.

За тоже время выздоровели 188 человек, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечилось 55 752 жителя Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 21 150 человек. Из общего количества заболевших, 37 жителям региона необходима поддержка аппаратов ИВЛ. 260 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

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