Невнимательный сварщик во время ремонта сжег часть квартиры

Ограничение свободы и компенсацию ущерба присудил Ленинский районный суд сварщику из Тюмени.

Как сообщает пресс-служба судебной системы Тюменской области, осенью прошлого года рабочий ремонтировал трубу отопления с помощью сварки, работы велись в межэтажном перекрытии. Несмотря на большой стаж в профессии – 38 лет – сварщик допустил ряд ошибок, которые привели к пожару в квартире этажом ниже. В частности, сварщик не закрыл отверстие в потолочном перекрытии между квартирами, поэтому в смежном помещении вспыхнул натяжной потолок и шторы.

В ходе заседания суда подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Также сварщика обязали компенсировать ущерб жильцам дома, который пострадал от пожара. Сумма составила 1 753 тысяч рублей.

Тюмень, Александр Непомнящий

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