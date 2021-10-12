Женщина пыталась объехать стаю собак и спровоцировала массовое ДТП

Сегодня утром на Червишевском тракте произошло массовое ДТП. По данным ГИБДД по Тюменской области, женщина за рулем Geely пыталась объехать собак. Одну из них она сбила насмерть. Далее автомобиль пробил разделительное ограждение и выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с автомобилем Volvo, который от удара вылетел в кювет и загорелся. Geely перевернулся несколько раз, девушку выбросило из машины

Пострадали водители обеих машин. Также в аварии повреждены проезжавшие мимо Hyundai и Mazda. Другие обстоятельства происшествия уточняются.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 12.10.21

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