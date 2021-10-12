Поездка по Мосту влюбленных закончилась штрафом и извинениями

В Тюмени задержали 22-летнего водителя, который прокатился по Мосту влюбленных – это пешеходные мост, расположенный в центре города. Мужчина выложил видео своей поездки в соцсети.

Инспекторы полка ДПС ГИБДД задержали правонарушителя и привлекли его к административной ответственности за езду по тротуару со штрафом в 2 тысячи рублей. У водителя не было полиса ОСАГО, за это его тоже оштрафовали.

Установлено, что в этом году водитель нарушил ПДД 11 раз. Он проезжал на красный свет, был виновником ДТП и ездил с незаконной тонировкой. 7 штрафов он так и не оплатил.

Исполняющий обязанности начальника Управления ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер лично провел профилактическую беседу с водителем, объяснив, что все его передвижения по городу теперь будут под особым контролем. Это же касается и его штрафов.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 12.10.21

Женщина пыталась объехать стаю собак и спровоцировала массовое ДТП. / Невнимательный сварщик во время ремонта сжег часть квартиры. / В Тюменской области COVID-19 за сутки выявлен у 269 человек. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»