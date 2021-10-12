Тюменская область: за сутки 273 заболело ковидом, 18 – умерло

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 12 октября 2021 года увеличилось на 273, 24 из зараженных – дети, сообщает региональный оперштаб. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 заболели 64 820 тюменцев. За сутки от коронавируса скончались 18 человек.

За то же время выздоровели 176 человек, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечилось 55 928 жителей Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 22 577 человек. Из общего количества заболевших, 40 жителям региона необходима поддержка аппаратов ИВЛ. 260 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 12.10.21

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