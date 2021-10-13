Злостный алиментщик: 5 уголовных дел возбудили на мужчину судебные приставы Тюмени

Пять уголовных дел возбудили в отношении директора фирмы, который не платил алименты собственным детям после развода и задолжал им 300 тыс. рублей, сообщает управление федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Мужчина в обход закона оформлял дорогостоящее имущество на созданную организацию, чтобы уйти от уплаты алиментов, и, вопреки запрету, продолжал управлять автомобилем премиум-класса, за рулем которого он и был задержан.

Приставы арестовали и передали машину должника в счет погашения долга. В отношении недобросовестного отца возбудили пять уголовных дел.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 13.10.21

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