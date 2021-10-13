В Тюменской области на ковидный карантин закрыли 34 класса

В Тюменской области на ковидный карантин закрылись 34 класса в 16 школах. Из 950 школьников, числившихся в них, заболели 69, сообщает со ссылкой на региональный оперштаб «Тюменская линия».

Кроме того, в 39 детских садах региона на карантин закрыты по причине заболеваемости коронавирусной инфекцией 68 групп. Группы посещало 1 тыс. 378 детей, заболели 50 детей и 18 сотрудников.

В Тюмени связи с заболеванием COVID-19 закрыто 19 классов в семи школах, заболели 39 детей, и 31 группа в 19 детских садах, где заболели 25 детей и шесть сотрудников.

На дистанционное обучение по причине заболевания ОРВИ и отсутствия 20 процентов учащихся переведены 52 класса в 16 школах, в классах обучалось 930 детей, заболел 321 ребенок.

Тюмень, Елена Всильева

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