В Тюменской области за сутки 276 человек заболели и 17 умерли от COVID-19

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 13 октября 2021 года увеличилось на 276, 15 из зараженных – дети, сообщает региональный оперштаб. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 заболели 65 096 тюменцев. За сутки от коронавируса скончалось 17 человек.

За тоже время выздоровели 169 человек, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечилось 56 067 жителей Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 23 952 человека. Из общего количества заболевших, 35 жителям региона необходима поддержка аппаратов ИВЛ. 260 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 13.10.21

В Тюменской области на ковидный карантин закрыли 34 класса. / Злостный алиментщик: 5 уголовных дел возбудили на мужчину судебные приставы Тюмени. / В Тюмени дети, оставленные ночью без присмотра взрослых, стали жертвами пожара и попали в больницу. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»