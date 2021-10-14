Тюменская область: 280 заболевших и 17 погибших от COVID-19 за сутки

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 14 октября 2021 года увеличилось на 280, 42 из зараженных – дети, сообщает региональный оперштаб. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 заболели 65 376 тюменцев. За сутки от коронавируса скончалось 11 человек.

За тоже время выздоровели 143 человека, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечилось 56 270 жителей Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 25 493 человека. Из общего количества заболевших, 31 жителю региона необходима поддержка аппаратов ИВЛ. 1 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

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