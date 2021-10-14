В пельменях и котлетах от популярного мясокомбината нашли антибиотики

В продукции Ишимского мясокомбината во время рейда по торговым точкам обнаружили антибиотики, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Недопустимые вещества обнаружены в замороженных котлетах «Вкусные», общий объем партии 393 кг, в пельменях «Сытные», 658 кг, в колбасе вареной «Докторская», 46 кг.

Управлением Россельхознадзора вынесено постановление о привлечении юридического лица к административной ответственности по статье «Нарушение технических регламентов». Обществу назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей.

Ишим, Александр Непомнящий

Ишим. Другие новости 14.10.21

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